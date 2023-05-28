Президент: сегодня новый облик города Лачын еще раз демонстрирует насколько сильна наша независимость

Сегодня новый облик города Лачын еще раз демонстрирует насколько сильна наша независимость, потому что всего за 7-8 месяцев большая часть города полностью перестроена и передается в ваше распоряжение. Первые 20 семей уже со вчерашнего дня разместились в Л

Сегодня новый облик города Лачын еще раз демонстрирует насколько сильна наша независимость, потому что всего за 7-8 месяцев большая часть города полностью перестроена и передается в ваше распоряжение. Первые 20 семей уже со вчерашнего дня разместились в Лачыне, а до конца июня приедет еще много семей. Таким образом, на первом этапе в Лачыне будут жить около 4 тысяч, а может, и больше людей.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

Подчеркнув, что в целом за 7-8 месяцев построено 700 зданий, президент Азербайджана сказал: "620 из них являются частными жилыми зданиями, 9 – многоквартирными зданиями и там подготовлены 144 квартиры. Таким образом, в городе Лачын могут уже жить 764 семьи. Но это еще не полная наша программа. Подготовлен Генеральный план города Лачын, и он будет сегодня представлен. У нас есть очень четкое представление о том, какая работа будет проведена в городе Лачын на втором этапе, и, таким образом, считаю, что до конца года в Лачыне смогут жить еще больше людей".