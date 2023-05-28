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Президент: сегодня новый облик города Лачын еще раз демонстрирует насколько сильна наша независимость

Президент: сегодня новый облик города Лачын еще раз демонстрирует насколько сильна наша независимость Сегодня новый облик города Лачын еще раз демонстрирует насколько сильна наша независимость, потому что всего за 7-8 месяцев большая часть города полностью перестроена и передается в ваше распоряжение. Первые 20 семей уже со вчерашнего дня разместились в Л
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 11:10
Президент: сегодня новый облик города Лачын еще раз демонстрирует насколько сильна наша независимость
Президент Ильхам Алиев

Сегодня новый облик города Лачын еще раз демонстрирует насколько сильна наша независимость, потому что всего за 7-8 месяцев большая часть города полностью перестроена и передается в ваше распоряжение. Первые 20 семей уже со вчерашнего дня разместились в Лачыне, а до конца июня приедет еще много семей. Таким образом, на первом этапе в Лачыне будут жить около 4 тысяч, а может, и больше людей.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

Подчеркнув, что в целом за 7-8 месяцев построено 700 зданий, президент Азербайджана сказал: "620 из них являются частными жилыми зданиями, 9 – многоквартирными зданиями и там подготовлены 144 квартиры. Таким образом, в городе Лачын могут уже жить 764 семьи. Но это еще не полная наша программа. Подготовлен Генеральный план города Лачын, и он будет сегодня представлен. У нас есть очень четкое представление о том, какая работа будет проведена в городе Лачын на втором этапе, и, таким образом, считаю, что до конца года в Лачыне смогут жить еще больше людей".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Bu gün Laçın şəhərinin yeni siması müstəqilliyimizin nə qədər güclü olmasını bir daha göstərir

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