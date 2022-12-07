Президент: Сегодня мы создаем новые объекты транспортной инфраструктуры

Сегодня мы, оставаясь приверженными политике великого лидера, создаем новые объекты транспортной инфраструктуры.

Сегодня мы, оставаясь приверженными политике великого лидера, создаем новые объекты транспортной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии сдачи в эксплуатацию танкера «Академик Хошбахт Юсифзаде», построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу Закрытого акционерного общества «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO).

"Основа для создания этого танкера была заложена 9 лет назад с вводом в эксплуатацию судостроительного завода. Это решение принял тоже я, и мы сделали это. В то время некоторые считали, что в этом нет необходимости, мы и так закупаем корабли, танкеры в других странах. Но я знал, что это будет иметь большое значение. Теперь мы ни от кого не зависим, есть и профессиональная команда, и опыт. Значит, все строительные работы ведутся здесь местными специалистами. Ежегодно мы можем строить несколько танкеров, сухогрузов, судов типа Ro-Ro, паромов. Считаю очень справедливым, что этот танкер носит ваше имя. Правда, это редкий случай, могу сказать, наверное, единственный случай, когда судну дается имя человека при его жизни. Но это справедливо. Вы знаете, я очень уважаю вас - и как специалиста, и как легендарного нефтяника, и как замечательного человека. То, что вы сегодня здесь, с нами, многих вдохновляет, убеждая, что и в таком возрасте человек остается бодрым. Здоровье тоже в порядке, и своим оптимизмом он вдохновляет всех нас на еще более прекрасные дела", - сказал глава государства.