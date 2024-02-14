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Президент: Сегодня мировая общественность одобряет и поддерживает нашу политику

Президент: Сегодня мировая общественность одобряет и поддерживает нашу политику Сильная политика, сильная армия, внутренняя стабильность, единство народа-власти – основные факторы нашей внешней политики. Потому что внешняя политика – это все знают – продолжение внутренней политики.
Внутренняя политика
14 февраля 2024 г. 18:19
Президент: Сегодня мировая общественность одобряет и поддерживает нашу политику

Сильная политика, сильная армия, внутренняя стабильность, единство народа-власти – основные факторы нашей внешней политики. Потому что внешняя политика – это все знают – продолжение внутренней политики.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации.

"Наша внешняя политика и впредь будет очень ясной, будет открытой, и сегодня мировая общественность одобряет и поддерживает нашу политику. Если бы это было не так, то 155 стран не избрали бы нас в Совет Безопасности ООН. Если бы это было не так, то 120 стран не избрали бы нас председателем Движения неприсоединения. Если бы это было не так, то мировое сообщество не приняло бы решения о проведении в Азербайджане Конференции СОР29", - подчеркнул президент Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: ‘Today, the world community likes and supports our policy’
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Bu gün dünya ictimaiyyəti bizim siyasətimizi bəyənir və dəstəkləyir

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