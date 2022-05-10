Президент: Сегодня душа отца, души сотен тысяч людей, наших шехидов, ушедших из жизни, возрадовались

Сегодня душа отца, души сотен тысяч людей, наших шехидов, ушедших из жизни, не увидев сегодняшнего дня, возрадовались. Их душа возрадовалась благодаря нам.

"Сегодня душа отца, души сотен тысяч людей, наших шехидов, ушедших из жизни, не увидев сегодняшнего дня, возрадовались. Их душа возрадовалась благодаря нам".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к Шуше 10 мая.

"Гейдару Алиеву принадлежат неоценимые заслуги перед азербайджанским народом. В самые сложные для нашего народа моменты он находился рядом с ним, избавил азербайджанский народ от больших бед, трагедий. Гейдар Алиев – основоположник азербайджанской государственности, основатель Азербайджанского государства, его созидатель. Он посвятил свою жизнь народу, и самой большой его мечтой было вновь увидеть Карабах освобожденным, восстановить нашу территориальную целостность. В результате его деятельности в области государственного строительства, армейского строительства были созданы основы государства, наша страна вступила на путь развития.

К сожалению, отцу не удалось увидеть сегодняшний день. Сотни тысяч азербайджанцев, как и он, ушли из жизни, не увидев этот день. Мы, их последователи, довели их дело до конца, завет отца был выполнен. Сегодня душа отца, души сотен тысяч людей, наших шехидов, ушедших из жизни, не увидев сегодняшнего дня, возрадовались. Их душа возрадовалась благодаря нам", - сказал Ильхам Алиев.