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Президент: Сегодня Азербайджан в мировом масштабе воспринимается как транспортный центр

Президент: Сегодня Азербайджан в мировом масштабе воспринимается как транспортный центр Конечно, мы продолжим работу в транспортной сфере. Сегодня Азербайджан в мировом масштабе воспринимается как транспортный центр. Нам поступают обращения и с Запада, и с Востока, и с Севера, и с Юга.
Внутренняя политика
14 февраля 2024 г. 18:16
Президент: Сегодня Азербайджан в мировом масштабе воспринимается как транспортный центр

Конечно, мы продолжим работу в транспортной сфере. Сегодня Азербайджан в мировом масштабе воспринимается как транспортный центр. Нам поступают обращения и с Запада, и с Востока, и с Севера, и с Юга.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации.

Подчеркнув, что вся транспортная инфраструктура на территории Азербайджана находится в рабочем состоянии, глава государства сказал: "Просто на некоторых железных дорогах нужно провести модернизацию, и мы это делаем. Изменение геополитической ситуации в мире в ближайшем будущем, наверное, невозможно. В таком случае потребность в нашей транспортной инфраструктуре еще больше возрастет".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Today, Azerbaijan is recognized as a global transport hub
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında nəqliyyat mərkəzi kimi qəbul edilir

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