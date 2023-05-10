О нас

Президент: Сегодня Азербайджан успешно идет по проложенному Гейдаром Алиевым пути

Президент: Сегодня Азербайджан успешно идет по проложенному Гейдаром Алиевым пути У Гейдара Алиева, как Президента независимого Азербайджана, есть неоценимые заслуги. Сегодня Азербайджан успешно идет именно по проложенному им пути.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 11:24
Президент: Сегодня Азербайджан успешно идет по проложенному Гейдаром Алиевым пути

У Гейдара Алиева, как Президента независимого Азербайджана, есть неоценимые заслуги. Сегодня Азербайджан успешно идет именно по проложенному им пути.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметив, что великому лидеру принадлежала огромная роль в сохранении национально-духовных ценностей, он сыграл очень большую роль в воспитании молодого поколения в духе патриотизма, глава государства подчеркнул: "Именно по инициативе Гейдара Алиева в 1996 году в Азербайджане был проведен первый Молодежный форум. С того времени по сей день Молодежный форум проводится регулярно. Именно молодежь освободила Карабах, Зангезур - тогдашняя молодежь и молодежь, выросшая за последние 20 лет".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan is successfully moving forward along the path Heydar Aliyev laid down
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Heydər Əliyevin qoyduğu yolla bu gün Azərbaycan uğurla gedir"

Самое важное

Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
10 мая 2023 г. 11:37
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 11:08
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил с обращением
10 мая 2023 г. 11:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:59
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
ФотоОбщественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:49
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 00:00
Стартовал Международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
ФотоСтартовал Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 16:20
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
9 мая 2023 г. 12:28
Исполняется 78 лет со дня победы над фашизмом
Исполняется 78 лет со дня победы над фашизмом
9 мая 2023 г. 00:00
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
8 мая 2023 г. 22:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi