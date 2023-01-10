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Президент: Азербайджан признан в мире как очень надежный и серьезный партнер

Президент: Азербайджан признан в мире как очень надежный и серьезный партнер Сегодня ни для кого не секрет, что Азербайджан признан в мире как очень надежный и серьезный партнер. Азербайджан относится к странам, которые открыто выражают свою позицию, проводят независимую политику. Конечно, в основе этого лежат как наша военная мощ
Внутренняя политика
10 января 2023 г. 17:23
Президент: Азербайджан признан в мире как очень надежный и серьезный партнер

Сегодня ни для кого не секрет, что Азербайджан признан в мире как очень надежный и серьезный партнер. Азербайджан относится к странам, которые открыто выражают свою позицию, проводят независимую политику. Конечно, в основе этого лежат как наша военная мощь, так и славная Победа.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью местным телеканалам.

"Я живой свидетель того, что после войны и без того позитивное отношение к политике Азербайджана еще больше возросло, то есть симпатия к нам еще больше возросла. И это потому, что политическая элита мира хорошо понимает, какой ценой мы добились этой Победы, на какие риски пошли, против каких сил боролись и боремся сегодня. То есть, несмотря на то, что война окончилась, борьба еще продолжается, и я уверен, что мы победим, потому что мы на правильном пути, и наша военная и политическая мощь, в том числе наша экономическая независимость, безусловно, приумножают наше могущество", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan is recognized as a very reliable and serious partner in the world
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu gün Azərbaycan dünyada çox etibarlı və ciddi tərəfdaş kimi tanınır"

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