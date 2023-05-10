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Президент: Азербайджан превратился в один из транспортных центров Евразии

Президент: Азербайджан превратился в один из транспортных центров Евразии Сегодня Азербайджан превратился в один из транспортных центров Евразии.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 11:48
Президент: Азербайджан превратился в один из транспортных центров Евразии

Сегодня Азербайджан превратился в один из транспортных центров Евразии.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Напомнив, что именно по инициативе Гейдара Алиева в Азербайджане была проведена очень крупная и представительная международная конференция по Международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия, глава государства сказал: "Именно в те годы была заложена основа проекта, именуемого нами сегодня "Средний коридор", - Европа-Кавказ-Азия. То есть прохождение этого коридора через территорию Азербайджана было обусловлено в те годы".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Today, Azerbaijan has become one of the transport hubs in Eurasia
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bu gün Azərbaycan Avrasiyada nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevrilib"

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