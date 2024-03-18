Президент: Азербайджан – одна из редких стран в мире, чья политика абсолютно независима

Мы добились экономического развития, экономической независимости и сегодня ни от кого не зависим в экономическом и, естественно, политическом отношении. Сильная экономика позволила нам проводить независимую политику в политической плоскости.

Мы добились экономического развития, экономической независимости и сегодня ни от кого не зависим в экономическом и, естественно, политическом отношении. Сильная экономика позволила нам проводить независимую политику в политической плоскости.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

"Сегодня Азербайджан – одна из редких стран в мире, чья политика абсолютно независима. Она основана только и только на интересах, воле азербайджанского народа", - добавил глава государства.