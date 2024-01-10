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Президент: Самым решающим моментом нашей независимой истории стал именно 2003 год

Президент: Самым решающим моментом нашей независимой истории стал именно 2003 год История последних двадцати лет очевидна, и главным является то, что в 2003 году азербайджанский народ сделал правильный выбор.
Внутренняя политика
10 января 2024 г. 20:11
Президент: Самым решающим моментом нашей независимой истории стал именно 2003 год

История последних двадцати лет очевидна, и главным является то, что в 2003 году азербайджанский народ сделал правильный выбор.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Считаю, что самым решающим моментом нашей независимой истории стал именно 2003 год. В то время полностью подтвердил себя концептуальный подход относительно будущего нашей страны. То есть была продолжена политика Гейдара Алиева. Если бы история пошла по другому пути, неизвестно, с какими бедами и трагедиями пришлось бы столкнуться нашему народу и государству", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: ‘The year 2003 was the most crucial moment of our independent history’
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Müstəqil tariximizin ən həlledici məqamı məhz 2003-cü il idi"

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