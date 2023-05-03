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Президент: Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту

Президент: Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту. И мы гордимся этим. Мы счастливы, все азербайджанцы, не только граждане Азербайджана, но азербайджанцы по всему миру, гордятся нашей победой.
Внутренняя политика
3 мая 2023 г. 13:03
Президент: Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту

Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту. И мы гордимся этим. Мы счастливы, все азербайджанцы, не только граждане Азербайджана, но азербайджанцы по всему миру, гордятся нашей победой.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на проходящей в Шуше четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства отметил, что это был триумф справедливости, исторической справедливости, триумф международного права.

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Версия на английском языке President: Heydar Aliyev’s biggest dream was to see Shusha free and we made his dream come true
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Heydər Əliyevin ən böyük arzusu Şuşanı azad görmək idi, biz onun bu arzusunu reallaşdırdıq"

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