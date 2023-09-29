О нас

Президент: С момента окончания II Карабахской войны на восстановление освобожденных территорий потрачено 7 млрд долларов

Президент: С момента окончания II Карабахской войны на восстановление освобожденных территорий потрачено 7 млрд долларов С момента окончания Второй Карабахской войны и по сей день на восстановление освобожденных территорий из азербайджанского бюджета было потрачено 7 млрд долларов. Минимальный бюджет, который мы планируем на следующий год и который скоро будет обсуждаться в
Внутренняя политика
29 сентября 2023 г. 13:46
Президент: С момента окончания II Карабахской войны на восстановление освобожденных территорий потрачено 7 млрд долларов

С момента окончания Второй Карабахской войны и по сей день на восстановление освобожденных территорий из азербайджанского бюджета было потрачено 7 млрд долларов. Минимальный бюджет, который мы планируем на следующий год и который скоро будет обсуждаться в нашем парламенте, составляет 2,4 млрд доллара.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Глава государства подчеркнул, что все эти проекты Азербайджан реализует за свой счет.

"Мы не получали никакой финансовой помощи, никакой поддержки, кроме как от двух братских стран - Узбекистана и Казахстана", - отметил президент Ильхам Алиев, напомнив, что Узбекистан построил на освобожденных территориях среднюю школу, а Казахстан строит Центр творческого развития для детей имени Курмангазы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: "İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra bərpa işlərinə 7 milyard ABŞ dolları sərf edilib"

Другие новости из категории

Президент и первый вице-президент Азербайджана подписали некролог в связи с кончиной Ганиры Пашаевой
Президент и первый вице-президент Азербайджана подписали некролог в связи с кончиной Ганиры Пашаевой
29 сентября 2023 г. 13:40
Ильхам Алиев: Строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана будет завершено в скором времени
Ильхам Алиев: Строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана будет завершено в скором времени
29 сентября 2023 г. 13:36
Президент Азербайджана: Мы рассматриваем Зангилан как важный транспортный пункт
Президент Азербайджана: Мы рассматриваем Зангилан как важный транспортный пункт
29 сентября 2023 г. 13:26
Президент Ильхам Алиев назвал дату возвращения в Зангилан первых жителей
Президент Ильхам Алиев назвал дату возвращения в Зангилан первых жителей
29 сентября 2023 г. 13:20
Омбудсмен обратилась к армянским жителям Карабаха
Омбудсмен обратилась к армянским жителям Карабаха
29 сентября 2023 г. 12:50
Началась подготовка к возвращению вынужденных переселенцев в Ходжалы
ФотоНачалась подготовка к возвращению вынужденных переселенцев в Ходжалы
29 сентября 2023 г. 12:36
Объявленный в международный розыск экстрадирован в Азербайджан
Объявленный в международный розыск экстрадирован в Азербайджан
29 сентября 2023 г. 12:08
Президент и первая леди отправили венок на могилу депутата Ганиры Пашаевой
ФотоПрезидент и первая леди отправили венок на могилу депутата Ганиры Пашаевой
29 сентября 2023 г. 11:50
Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
ФотоИльхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
29 сентября 2023 г. 11:37
Ганира Пашаева похоронена на II Аллее почетного захоронения
ФотоГанира Пашаева похоронена на II Аллее почетного захоронения
29 сентября 2023 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi