Президент: С коррупцией и коррупционерами будет вестись беспощадная борьба

Президент Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/9b89e5f541c5b696e74ba89736d4177d/cca8ed6b-372b-4f78-9552-1ad58e39e219_292.jpg

"В связи с пандемией Азербайджанское государство сегодня мобилизовало все ресурсы, в первую очередь, делает все возможное для защиты граждан, их жизни и здоровья. Оперативный штаб, все соответствующие структуры работают день и ночь. Ежедневно наш рабочий день начинается и заканчивается этим вопросом. Сколько человек заболело, сколько выздоровело, сколько размещено в больницах, каково их состояние, положение граждан, находящихся в тяжелом состоянии, каковы их шансы на выздоровление – мы днем и ночью занимаемся этим. Государство, общественные организации, в первую очередь Фонд Гейдара Алиева, отдельные предприниматели, состоятельные люди по собственной инициативе помогают бедным. Как назвать присвоение этой помощи?! Они даже хранят в домах своих родственников продукты, отправленные недавно Фондом Гейдара Алиева, чтобы потом продать их. И мы будем закрывать на это глаза? Такие люди заслуживают самого строгого наказания".

Как передает Report, об этом 1 мая заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

Сейчас многие мировые лидеры отмечают, что пандемия - это война. Да, я согласен с этим тезисом. Если они так ведут себя в нынешних условиях, то что будут делать, если возникнет еще более тяжелая ситуация? Этому есть одно название – бессовестность и предательство. Поэтому отныне следует вести более серьезную борьбу с этими элементами.

Мы полностью выплачиваем заработную плату 900 тысячам человек, работающих в государственном секторе. Выплачиваем значительную часть заработной платы 600 тысяч представителей частного сектора, в том числе микропредпринимателей, работающих в сферах, наиболее пострадавших от пандемии. Выплачиваем пособия 600 тысячам человек, относящихся к малообеспеченным слоям, в том числе безработным и неформально занятым. Мы хотим помочь каждому гражданину. Каждому! В этом заключается обязанность глав исполнительной власти, руководителей других центральных и местных исполнительных органов. При назначении каждого главы исполнительной власти на должность я прежде всего говорю ему: служи гражданам, будь рядом с ними, работай честно, не бери взяток, не мучай граждан, помогай им, в то же время оказывай помощь предпринимателям, не отнимай то, что принадлежит им, не требуй доли для себя. Это я говорю каждому из них. Наша позиция по данному вопросу однозначна. С коррупцией и коррупционерами будет вестись беспощадная борьба. Должен также сказать, что подобные факты наблюдаются не только в местных исполнительных органах, такие факты, сигналы есть и в центральных исполнительных органах, и эти сигналы изучаются. Как мне сообщили, в некоторых центральных исполнительных органах, некоторых министерствах, - эти сигналы пока изучаются, - у людей порой вымогают взятку за назначение на должность. Это – преступление, это шаги, расшатывающие устои нашего государства, грязные действия. Что сделает в первую очередь человек, заплативший за должность? Он постарается, как говорится, возместить эти деньги. Где он их возьмет? Либо будет расхищать государственное имущество, либо же при возможности вымогать деньги у людей.

Мы неоднократно видели это. В перечисленных мною районах в сферах здравоохранения, образования, культуры в массовом порядке у граждан, родителей, каждого директора школы собирают деньги. Главврач районной центральной больницы дает деньги исполнительной власти, а сам в свою очередь ежемесячно собирает мзду со всех отделений. Все муниципалитеты ежемесячно платят исполнительной власти. Мы будем вести беспощадную борьбу с подобными явлениями. Правда и народ на нашей стороне. Все эти разоблачающие кадры вполне справедливо вызывают у каждого гражданина Азербайджана чувство отвращения. В то же время в адресованных мне сотнях, тысячах писем выражается большая поддержка предпринимаемым нами шагам. Поэтому органы прокуратуры должны находиться в первых рядах в этом деле и обеспечить верховенство закона.

Надеюсь, что ваш опыт работы и профессионализм позволят обеспечить исполнение моих поручений. Работники органов прокуратуры и впредь должны достойно служить Родине, все правоохранительные органы должны работать так, чтобы граждане, общественность были довольны их работой, чтобы одновременно были обеспечены интересы государства и верховенство закона.

Сегодня я назначаю вас и надеюсь, что вы оправдаете это высокое доверие", - заявил Президент.