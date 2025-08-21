О нас

Президент: С 2020 по 2023-й год нашей главной целью было полное восстановление суверенитета

Президент: С 2020 по 2023-й год нашей главной целью было полное восстановление суверенитета Президент: С 2020 по 2023-й год нашей главной целью было полное восстановление суверенитета
Внутренняя политика
21 августа 2025 г. 12:44
Президент: С 2020 по 2023-й год нашей главной целью было полное восстановление суверенитета

История еще раз показала, что прекращение войны 10 ноября 2020 года было самым правильным шагом. Но вместе с тем, в то время часть наших земель все еще не была под нашим контролем. Главной целью, стоящей перед нами с того времени до 19 сентября 2023 года, было полное восстановление суверенитета нашей страны.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев заявил об этом на встрече с жителями Кяльбаджара.

"Ликвидация так называемого "Лачынского коридора" и превращение его в дорогу Лачын-Ханкенди, а также создание контрольно-пропускного пункта на лачынском направлении на армяно-азербайджанской границе, в то же время взятие важных стратегических точек с ноября 2020 года до сентября 2023 года, операции "Фаррух", "Гырхгыз", "Сарыбаба" – все это наша славная история и все это было частью нашей целенаправленной политики", – подчеркнул глава государства.

