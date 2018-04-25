 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Дорогой господин президент.

    Поздравляю Вас по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики и желаю успехов в высшей государственной деятельности.

    Уверен, что в этом году, который является знаменательным и для Румынии, и для Азербайджана, мы сможем предпринять прагматичные шаги для углубления стратегического партнерства между нашими странами и расширения двустороннего экономического сотрудничества на основе конкретных проектов.

    Дорогой господин президент, прошу принять заверения в моем глубочайшем почтении".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi