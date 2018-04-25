Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Дорогой господин президент.

Поздравляю Вас по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики и желаю успехов в высшей государственной деятельности.

Уверен, что в этом году, который является знаменательным и для Румынии, и для Азербайджана, мы сможем предпринять прагматичные шаги для углубления стратегического партнерства между нашими странами и расширения двустороннего экономического сотрудничества на основе конкретных проектов.

Дорогой господин президент, прошу принять заверения в моем глубочайшем почтении".