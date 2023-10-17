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Президент: Реализуемые в Физули проекты устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире

Президент: Реализуемые в Физули проекты устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире Проекты, реализуемые сегодня как в Физули, так и других наших городах и селах, устанавливают новые правила принципов градостроительства в мировом масштабе, и это отмечаю не только я, но и многие международные эксперты.
Внутренняя политика
17 октября 2023 г. 13:36
Президент: Реализуемые в Физули проекты устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире

Проекты, реализуемые сегодня как в Физули, так и других наших городах и селах, устанавливают новые правила принципов градостроительства в мировом масштабе, и это отмечаю не только я, но и многие международные эксперты.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули".

Подчеркнув, что в Азербайджане дважды проводился Национальный градостроительный форум – в Агдаме и Зангилане – и там были представлены все наши проекты, глава государства отметил: "Международные организации очень высоко оценивают это, потому что здесь действительно созданы прекрасные условия для жизни, соблюдено все – и внутреннее устройство зданий, и внутренний дизайн квартир, и принцип этажности, и расстояние между зданиями, то есть вся инфраструктура, все условия для комфортной жизни".

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Версия на английском языке President: ‘Projects implemented both in Fuzuli and in all our other cities and villages establish new rules of urban planning on a global scale’
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Şəhər və kəndlərimizdə reallaşdırılan layihələr dünya şəhərsalma prinsiplərinin yeni qaydalarını təsbit edir"

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