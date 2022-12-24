Президент: Разрушения, учиненные армянами в Западном Азербайджане, должны быть доведены до мировой общественности

Разрушения, учиненные армянами в Западном Азербайджане, обязательно должны быть доведены до мировой общественности. Уверен, что Община Западного Азербайджана сделает это при поддержке Азербайджанского государства.

Разрушения, учиненные армянами в Западном Азербайджане, обязательно должны быть доведены до мировой общественности. Уверен, что Община Западного Азербайджана сделает это при поддержке Азербайджанского государства.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

Подчеркнув, что в целом необходимо шире информировать мировую общественность о страданиях нашего народа в ХХ веке, глава государства сказал: "Мы всегда говорим правду. Десятки тысяч иностранных граждан, приезжающих на освобожденные земли, сегодня уже своими глазами видят, каким зверствам подвергся наш народ. Проводимая сегодня там широкомасштабная созидательная работа еще раз демонстрирует волю нашего народа. Еще раз повторю, на примере села Агалы мы видим историческую память нашего народа, потому что дети, молодежь, никогда не видевшие эти места, вернулись туда. Уверен, что то же самое мы увидим и в Западном Азербайджане".