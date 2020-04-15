​Президент рассказал о времени завершения особого карантинного режима

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/6b08799ec24908b6864aede547065e34/6d8586f4-a4b6-4924-b49d-82370874714d_292.jpg

«Наши последующие шаги должны быть такими, чтобы мы могли защитить здоровье людей, их жизнь. Как я уже отмечал ранее, мы будем предпринимать действия в соответствии с ситуацией. Все мы, конечно, хотим чтобы карантинный режим поскорее завершился, и граждане вернулись к нормальной жизни».

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

Глава государства отметил, что главное – здоровье граждан, жизнь людей:

«Адресованные мне на днях сотни, тысячи писем, электронных писем, месседжей свидетельствуют о том, что граждане высоко оценивают предпринятые нами шаги. Однако еще раз хочу сказать, что никому не известно, когда закончится пандемия коронавируса, никто не может дать прогноз. Поэтому и мы просто должны держать под полным контролем ситуацию в стране, проводить мониторинг, и мы его проводим.

В то же время, внимательно отслеживая происходящие в мире процессы, мы должны полностью убедиться в том, что пандемия коронавируса уже не представляет угрозы. Считаю, что только после этого можно предпринять смягчающие действия. Пока говорить рано, но цифры последних дней обнадеживают. Хочу надеяться, что эта позитивная динамика, то есть позитивная динамика, связанная с количеством больных, будет продолжаться и дальше. Но, повторяю, мы будем предпринимать шаги в соответствии с ситуацией».