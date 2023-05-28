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Президент рассказал о военных, которые некоторое время назад, заблудившись, перешли на территорию Армении

Президент рассказал о военных, которые некоторое время назад, заблудившись, перешли на территорию Армении Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями Лачына 28 мая рассказал о двух азербайджанских военнослужащих, которые некоторое время назад, заблудившись, перешли на территорию Армении и подверглись там пыткам.
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 15:57
Президент рассказал о военных, которые некоторое время назад, заблудившись, перешли на территорию Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями Лачына 28 мая рассказал о двух азербайджанских военнослужащих, которые некоторое время назад, заблудившись, перешли на территорию Армении и подверглись там пыткам.

Как сообщает Report, глава государства сказал: "После окончания Второй Карабахской войны представители Армении и Азербайджана договорились о том, что если кто-то заблудится, если такое случится, что эти люди должны быть возвращены максимум в течение двух дней. Мы соблюдали это. Мы задерживали их максимум два дня, допрашивали и возвращали – и гражданских лиц, и военных. Посмотрите что сделали они?! Они, во-первых, зверски избили наших заблудившихся военных, надели на них наручники, унизили их достоинство, засняли на видео момент их избиения. После этого их арестовали и уже осудили. Где это видано?".

Отметив, что он заявил о недопустимости этого на трехсторонней встрече в Брюсселе 14 мая, президент Ильхам Алиев сказал: "Если вы нарушаете эту договоренность, то сами же поплатитесь за это".

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Версия на английском языке President speaks about Azerbaijani soldiers who went astray and crossed into Armenia
Версия на азербайджанском языке Prezident bir müddət əvvəl yolu azaraq Ermənistan ərazisinə keçən hərbçilərimizdən danışıb

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