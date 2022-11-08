Президент рассказал о поддержке международных организаций Азербайджану в годы Отечественной войны

В то же время мы должны были разоблачить оккупационную политику Армении, потому что, к сожалению, подконтрольные Армении международные медиа ресурсы, продавшиеся политики, их иностранные покровители, армянское лобби создали такое мнение, что словно Азерба

В то же время мы должны были разоблачить оккупационную политику Армении, потому что, к сожалению, подконтрольные Армении международные медиа ресурсы, продавшиеся политики, их иностранные покровители, армянское лобби создали такое мнение, что словно Азербайджан является агрессором.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал во время выступления в мероприятии, организованном в Шуше по случаю Дня Победы.

Президент Ильхам Алиев заявил:

«Когда были оккупированы азербайджанские земли, некоторые страны ввели против нас санкции. То есть, мы фактически не использовали свои дипломатические возможности. Мы должны были доказать всему миру, что мы правы, что справедливость на нашей стороне, международное право на нашей стороне. Поэтому мы вели очень активную работу в международной плоскости. Ведущие международные организации – ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Совет Европы приняли постановления и резолюции, поддерживающие нашу позицию, то есть отражающие справедливость. Это была очень важная международная правовая основа.

Параллельно мы наладили тесные связи сотрудничества со многими странами в двустороннем формате – как в нашем регионе, так и на других континентах. 9 стран-членов только Европейского Союза подписали декларации о стратегическом партнерстве с Азербайджаном. А это - треть стран-членов Евросоюза. То есть, эти международные связи и международный авторитет Азербайджана позволили нам обрести больше друзей, в то же время довести до мирового сообщества реалии, связанные с Карабахом, армянской оккупацией, и мы довели их.

В целом, в течение 44 дней международный подход, связанный с войной, был позитивным. Правда, некоторые проармянские страны и страны, имевшие тесные отношения с Арменией, пытались предпринять против нас некоторые политические шаги, но и они не дали никакого эффекта. Потому что мы за эти годы завоевали сильную международную поддержку. Мы были избраны председателем Движения неприсоединения. Наше председательство было утверждено единогласным решением. Единогласным решением наше председательство было продлено еще на год. А это – международный институт, объединяющий большую часть мирового сообщества. Членами этого института являются 120 стран».