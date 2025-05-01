О нас

Президент распорядился выделить средства на ремонт дороги, соединяющей 6 н.п. в Гусаре

Президент распорядился выделить средства на ремонт дороги, соединяющей 6 н.п. в Гусаре Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с капитальным ремонтом автомобильной дороги Гухуроба-Хилоба-Ясаоба-Анигоба-Ашагы Имамгулукенд-Ширванлы Гусарского района
Внутренняя политика
1 мая 2025 г. 13:47
Президент распорядился выделить средства на ремонт дороги, соединяющей 6 н.п. в Гусаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с капитальным ремонтом автомобильной дороги Гухуроба-Хилоба-Ясаоба-Анигоба-Ашагы Имамгулукенд-Ширванлы Гусарского района.

Как сообщает Report, для капремонта это автомобильной дороги, соединяющей 6 населенных пунктов с населением 5 тысяч человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально будет выделено 1,5 млн манатов.

В распоряжении отмечается, что Министерству экономики поручено в государственных капвложениях в госбюджете на 2026 год предусмотреть финансовые средства для продолжения капитального ремонта автомобильной дороги.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President orders funding for repair of road connecting six settlements in Gusar
Версия на азербайджанском языке Prezident Qusarda altı yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolun təmirinə vəsait ayırıb

Самое читаемое

В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
24 апреля 2025 г. 20:07
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
25 апреля 2025 г. 11:53
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
24 апреля 2025 г. 20:04
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
25 апреля 2025 г. 15:05
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05
СМИ: Семь палестинцев погибли при обстреле жилого дома в Газе
СМИ: Семь палестинцев погибли при обстреле жилого дома в Газе
24 апреля 2025 г. 20:13
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
26 апреля 2025 г. 10:00
В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном
В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном
26 апреля 2025 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi