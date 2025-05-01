Президент распорядился выделить средства на ремонт дороги, соединяющей 6 н.п. в Гусаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с капитальным ремонтом автомобильной дороги Гухуроба-Хилоба-Ясаоба-Анигоба-Ашагы Имамгулукенд-Ширванлы Гусарского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с капитальным ремонтом автомобильной дороги Гухуроба-Хилоба-Ясаоба-Анигоба-Ашагы Имамгулукенд-Ширванлы Гусарского района.

Как сообщает Report, для капремонта это автомобильной дороги, соединяющей 6 населенных пунктов с населением 5 тысяч человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально будет выделено 1,5 млн манатов.

В распоряжении отмечается, что Министерству экономики поручено в государственных капвложениях в госбюджете на 2026 год предусмотреть финансовые средства для продолжения капитального ремонта автомобильной дороги.