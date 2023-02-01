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Президент распорядился предоставить президентские премии для молодежи на 2023 год

Президент распорядился предоставить президентские премии для молодежи на 2023 год Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2023 год.
Внутренняя политика
1 февраля 2023 г. 19:16
Президент распорядился предоставить президентские премии для молодежи на 2023 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2023 год.

Как сообщает Report, на основании предложения Экспертной комиссии по отбору кандидатов на президентскую премию для молодежи и руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджана, глава государства постановил предоставить президентские премии для молодежи на 2023 год следующим лицам, особо отличившимся в сферах науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально направленной деятельности, инноваций и предпринимательства:

Ахундовой Ульвийе Сулейман гызы

Алиеву Кямрану Абульфаз оглу

Алиевой Адиле Габиб гызы

Гашимову Орхану Ильгар оглу

Гусейнли Джаббару Расим оглу

Исламову Бахтияру Габиль оглу

Масимову Ниджату Рафиг оглу

Нагиевой Мехрибан Видади гызы

Закарьязаде Туралу Намиг оглу

за совместную деятельность

Халилову Шахину Ильгар оглу

Иманзаде Гюнай Фикрет гызы.

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