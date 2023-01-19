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Президент: Расположение на Среднем коридоре создает дополнительные возможности для бизнеса в Азербайджане

Президент: Расположение на Среднем коридоре создает дополнительные возможности для бизнеса в Азербайджане Превращение в транзитную страну в плане нынешних реалий представляет важность, но для нас более важным является создание рабочих мест и местного производства. Поэтому мы очень много работаем над диверсификацией нашей экономики.
Внутренняя политика
19 января 2023 г. 19:21
Президент: Расположение на Среднем коридоре создает дополнительные возможности для бизнеса в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев

Превращение в транзитную страну в плане нынешних реалий представляет важность, но для нас более важным является создание рабочих мест и местного производства. Поэтому мы очень много работаем над диверсификацией нашей экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на панельном заседании на тему "Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Считаем, что перевозки не только позволят нам диверсифицировать экспорт, так как мы будем экспортировать услуги, но в то же самое время наше расположение на Среднем коридоре и маршруте "Север-Юг" создает дополнительные возможности для бизнеса в Азербайджане", - подчеркнул глава государства.

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