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Президент: Работы, проводимые на освобожденных землях, по своему масштабу носят особый характер

Президент: Работы, проводимые на освобожденных землях, по своему масштабу носят особый характер Работы, проводимые на освобожденных землях, по своему масштабу носят особый характер.
Внутренняя политика
4 октября 2024 г. 12:59
Президент: Работы, проводимые на освобожденных землях, по своему масштабу носят особый характер

Работы, проводимые на освобожденных землях, по своему масштабу носят особый характер.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.

"Нигде до сегодняшнего дня ни одна страна, пострадавшая от оккупации и войн, не проводила восстановительные работы такими темпами и с таким качеством", - сказал глава государства. По его словам, это связано с тем, что эти работы проводятся на основе широкомасштабных и очень точных планов.

Коснувшись работ, проводимых в селе Хоровлу Джебраильского района, президент Ильхам Алиев сказал: "Как вы знаете, Хоровлу также был освобожден в один день с городом Джебраил. Через несколько месяцев, наверное, в первой половине следующего года, граждане вернутся и в Хоровлу".

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Версия на английском языке President: The ongoing work in the liberated territories is of a special nature, unprecedented in its scale
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azad edilmiş torpaqlarda aparılan işlər miqyasına görə xüsusi xarakter daşıyır

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