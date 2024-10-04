Президент: Работы, проводимые на освобожденных землях, по своему масштабу носят особый характер

Работы, проводимые на освобожденных землях, по своему масштабу носят особый характер.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.
"Нигде до сегодняшнего дня ни одна страна, пострадавшая от оккупации и войн, не проводила восстановительные работы такими темпами и с таким качеством", - сказал глава государства. По его словам, это связано с тем, что эти работы проводятся на основе широкомасштабных и очень точных планов.
Коснувшись работ, проводимых в селе Хоровлу Джебраильского района, президент Ильхам Алиев сказал: "Как вы знаете, Хоровлу также был освобожден в один день с городом Джебраил. Через несколько месяцев, наверное, в первой половине следующего года, граждане вернутся и в Хоровлу".