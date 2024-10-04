Президент: Работы, проводимые на освобожденных землях, по своему масштабу носят особый характер

Работы, проводимые на освобожденных землях, по своему масштабу носят особый характер.

Работы, проводимые на освобожденных землях, по своему масштабу носят особый характер.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.

"Нигде до сегодняшнего дня ни одна страна, пострадавшая от оккупации и войн, не проводила восстановительные работы такими темпами и с таким качеством", - сказал глава государства. По его словам, это связано с тем, что эти работы проводятся на основе широкомасштабных и очень точных планов.

Коснувшись работ, проводимых в селе Хоровлу Джебраильского района, президент Ильхам Алиев сказал: "Как вы знаете, Хоровлу также был освобожден в один день с городом Джебраил. Через несколько месяцев, наверное, в первой половине следующего года, граждане вернутся и в Хоровлу".