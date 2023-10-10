Президент: Работы по восстановлению в Карабахе и Восточном Зангезуре осуществляются в соответствии с концепцией "умный город" и "умное село"

Президент: Работы по восстановлению в Карабахе и Восточном Зангезуре осуществляются в соответствии с концепцией "умный город" и "умное село"

Определение темы председательства Азербайджана в ОЭС как "Зеленый переход и взаимные связи" представляет в настоящее время особую актуальность.

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