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Президент: Работы по восстановлению в Карабахе и Восточном Зангезуре осуществляются в соответствии с концепцией "умный город" и "умное село"

Президент: Работы по восстановлению в Карабахе и Восточном Зангезуре осуществляются в соответствии с концепцией "умный город" и "умное село" Определение темы председательства Азербайджана в ОЭС как "Зеленый переход и взаимные связи" представляет в настоящее время особую актуальность.
Внутренняя политика
10 октября 2023 г. 17:25
Президент: Работы по восстановлению в Карабахе и Восточном Зангезуре осуществляются в соответствии с концепцией умный город и умное село

Определение темы председательства Азербайджана в ОЭС как "Зеленый переход и взаимные связи" представляет в настоящее время особую актуальность.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Ильхама Алиева, направленном участникам 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества, проходящего в Шуше.

"Такие вопросы, как декарбонизация, увеличение видов "зеленой" энергии, составляют основу повестки дня устойчивого развития нашей страны. В то же время широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных зонами "зеленой" энергии, осуществляются в соответствии с концепцией "умный город" и "умное село", - отметил президент Ильхам Алиев.

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