Президент: Работы по восстановлению в Карабахе и Восточном Зангезуре осуществляются в соответствии с концепцией "умный город" и "умное село"

Определение темы председательства Азербайджана в ОЭС как "Зеленый переход и взаимные связи" представляет в настоящее время особую актуальность.
Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Ильхама Алиева, направленном участникам 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества, проходящего в Шуше.
"Такие вопросы, как декарбонизация, увеличение видов "зеленой" энергии, составляют основу повестки дня устойчивого развития нашей страны. В то же время широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных зонами "зеленой" энергии, осуществляются в соответствии с концепцией "умный город" и "умное село", - отметил президент Ильхам Алиев.