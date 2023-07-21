Президент: Работа, которую мы проделали за два с половиной года, показывает, что у нас очень серьезный опыт и профессиональные кадры

Президент: Работа, которую мы проделали за два с половиной года, показывает, что у нас очень серьезный опыт и профессиональные кадры

Работы по разминированию - самое большое препятствие "Великому возвращению". Работа, которую мы проделали за эти два с половиной года, показывает, что у нас есть не только финансовые возможности, но и очень серьезный опыт и профессиональные кадры.

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