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Президент: Работа, которую мы проделали за два с половиной года, показывает, что у нас очень серьезный опыт и профессиональные кадры

Президент: Работа, которую мы проделали за два с половиной года, показывает, что у нас очень серьезный опыт и профессиональные кадры Работы по разминированию - самое большое препятствие "Великому возвращению". Работа, которую мы проделали за эти два с половиной года, показывает, что у нас есть не только финансовые возможности, но и очень серьезный опыт и профессиональные кадры.
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 18:00
Президент: Работа, которую мы проделали за два с половиной года, показывает, что у нас очень серьезный опыт и профессиональные кадры

Работы по разминированию - самое большое препятствие "Великому возвращению". Работа, которую мы проделали за эти два с половиной года, показывает, что у нас есть не только финансовые возможности, но и очень серьезный опыт и профессиональные кадры.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Думаю, никому и в голову не пришло бы, что можно реализовать проекты такого масштаба всего за два с половиной года. Никто не мог представить, что всего за два с половиной года будет проделана такая широкомасштабная работа, причем, на такой огромной территории. На территории площадью десять тысяч квадратных километров работы ведутся днем и ночью", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “İki il yarım ərzində gördüyümüz işlər göstərir ki, bizim çox ciddi təcrübəmiz və peşəkar kadrlarımız var”

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