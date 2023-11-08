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Президент: Пусть все знают, что строительство армии и после этого будет оставаться одним из наших приоритетов

Президент: Пусть все знают, что строительство армии и после этого будет оставаться одним из наших приоритетов Нам не нужна новая война. Мы добились того, чего хотели, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство и показали врагу его место. Враг встал перед нами на колени, и сегодня я выступ
Внутренняя политика
8 ноября 2023 г. 17:44
Президент: Пусть все знают, что строительство армии и после этого будет оставаться одним из наших приоритетов

Нам не нужна новая война. Мы добились того, чего хотели, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство и показали врагу его место. Враг встал перед нами на колени, и сегодня я выступаю тут перед победоносными Вооруженными силами Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

"Мы выполнили все задачи. Но в то же время вопросы, связанные со строительством армии, будут и впредь оставаться для нас приоритетными. Пусть все это знают, и пусть никто об этом не забывает", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bizə yeni müharibə lazım deyil, biz istədiyimizə nail olduq"

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