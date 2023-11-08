Президент: Пусть все знают, что строительство армии и после этого будет оставаться одним из наших приоритетов

Президент: Пусть все знают, что строительство армии и после этого будет оставаться одним из наших приоритетов

Нам не нужна новая война. Мы добились того, чего хотели, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство и показали врагу его место. Враг встал перед нами на колени, и сегодня я выступ

https://static.report.az/photo/1e8f3473-4fe1-3cfc-b99e-2e251a641dda.jpg https://static.report.az/photo/1e8f3473-4fe1-3cfc-b99e-2e251a641dda.jpg