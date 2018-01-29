Президент: Проводимые в Азербайджане реформы высоко оцениваются мировым сообществом

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Проводимые в стране реформы высоко оцениваются мировым сообществом".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, выступая на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы".

Говоря о значимости мероприятий, осуществляемых для улучшения уровня жизни народа, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что основная цель заключается в увеличении мощи государства и укреплении нашей независимости.