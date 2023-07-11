Президент: Профицит внешней торговли Азербайджана в первом полугодии составил около 10 млрд долларов

Внешнеторговый баланс Азербайджана положителен, его профицит находится на очень высоком уровне.

Внешнеторговый баланс Азербайджана положителен, его профицит находится на очень высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Подчеркнув, что подавляющее большинство стран больше импортирует, чем экспортирует, глава государства отметил, что в нашей стране все обстоит совершенно иначе. "Наш профицит в первые 6 месяцев года составил где-то около 10 миллиардов долларов. Если эти темпы будут сохранены, то представьте себе, каких показателей мы добьемся к концу года, и, естественно, это окажет непосредственное влияние на обеспечение макроэкономической стабильности", - отметил глава государства.