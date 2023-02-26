О нас

Президент: Проекты восстановления Карабаха и Восточного Зангезура являются для нас одним из самых приоритетных направлений

Президент: Проекты восстановления Карабаха и Восточного Зангезура являются для нас одним из самых приоритетных направлений Проекты восстановления Карабаха и Восточного Зангезура являются для нас одним из самых приоритетных направлений
Внутренняя политика
26 февраля 2023 г. 14:08
Президент: Проекты восстановления Карабаха и Восточного Зангезура являются для нас одним из самых приоритетных направлений
Ильхам Алиев

Проекты восстановления Карабаха и Восточного Зангезура являются для нас одним из самых приоритетных направлений

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Группы Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассер.

Отметив, что транспортный коридор Восток-Запад, цифровая трансформация и сфера возобновляемой энергии также занимают важное место в экономическом развитии нашей страны, президент Ильхам Алиев сказал, что к реализуемым в этой области проектам привлечено и будет привлечено большое количество партнеров и инвесторов.

Глава государства подчеркнул, что удачное географическое положение нашей страны и созданная благоприятная бизнес-среда, богатый экономический потенциал Азербайджана создают хорошую основу для будущего сотрудничества и процессов развития.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: ​​​​​​​“Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda yenidənqurma layihələri bizim üçün ən prioritet sahələrdən biridir”

Экслюзивные новости

Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi