Президент: Проекты восстановления Карабаха и Восточного Зангезура являются для нас одним из самых приоритетных направлений

Проекты восстановления Карабаха и Восточного Зангезура являются для нас одним из самых приоритетных направлений

Проекты восстановления Карабаха и Восточного Зангезура являются для нас одним из самых приоритетных направлений

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Группы Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассер.

Отметив, что транспортный коридор Восток-Запад, цифровая трансформация и сфера возобновляемой энергии также занимают важное место в экономическом развитии нашей страны, президент Ильхам Алиев сказал, что к реализуемым в этой области проектам привлечено и будет привлечено большое количество партнеров и инвесторов.

Глава государства подчеркнул, что удачное географическое положение нашей страны и созданная благоприятная бизнес-среда, богатый экономический потенциал Азербайджана создают хорошую основу для будущего сотрудничества и процессов развития.