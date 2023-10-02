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Президент: Продление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения - проявление широкой международной поддержки нашей страны

Президент: Продление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения - проявление широкой международной поддержки нашей страны Как активный член международного сообщества, Азербайджан принимает участие в различных программах политического, экономического и регионального развития.
Внутренняя политика
2 октября 2023 г. 11:23
Президент: Продление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения - проявление широкой международной поддержки нашей страны

Как активный член международного сообщества, Азербайджан принимает участие в различных программах политического, экономического и регионального развития.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

"Четвертый год мы возглавляем Движение неприсоединения, которое является вторым по величине международным институтом после ООН. Наше председательство в этой организации было продлено единогласным решением 120 стран. Это действительно является проявлением широкой международной поддержки, которую имеет Азербайджан", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: Prolongation of Azerbaijan’s Non-Aligned Movement chairmanship reflects broad international support to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyinin uzadılması ölkəmizə geniş beynəlxalq dəstəyin təzahürüdür"

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