Президент: Продление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения - проявление широкой международной поддержки нашей страны

Как активный член международного сообщества, Азербайджан принимает участие в различных программах политического, экономического и регионального развития.

Как активный член международного сообщества, Азербайджан принимает участие в различных программах политического, экономического и регионального развития.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

"Четвертый год мы возглавляем Движение неприсоединения, которое является вторым по величине международным институтом после ООН. Наше председательство в этой организации было продлено единогласным решением 120 стран. Это действительно является проявлением широкой международной поддержки, которую имеет Азербайджан", - подчеркнул глава государства.