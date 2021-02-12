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Президент присвоил высшие специальные звания сотрудникам Государственной налоговой службы

Президент присвоил высшие специальные звания сотрудникам Государственной налоговой службы Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики высших специальных званий.
Внутренняя политика
12 февраля 2021 г. 19:53
Президент присвоил высшие специальные звания сотрудникам Государственной налоговой службы
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики высших специальных званий.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, следующим сотрудникам Государственной налоговой службы присвоено звание государственного советника налоговой службы 3-го класса:

Мамедову Азеру Огтай оглу – начальнику Главного управления по контролю за импортно-экспортными операциями

Ширинову Натигу Тельман оглу – начальнику Главного управления по экономическому анализу и контролю за учетом.

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