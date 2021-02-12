Президент присвоил высшие специальные звания сотрудникам Государственной налоговой службы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики высших специальных званий.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, следующим сотрудникам Государственной налоговой службы присвоено звание государственного советника налоговой службы 3-го класса:
Мамедову Азеру Огтай оглу – начальнику Главного управления по контролю за импортно-экспортными операциями
Ширинову Натигу Тельман оглу – начальнику Главного управления по экономическому анализу и контролю за учетом.