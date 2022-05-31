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Президент принял советника заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии

Президент принял советника заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии 31 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял советника заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лауру Лохман.
Внутренняя политика
31 мая 2022 г. 14:36
Президент принял советника заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии

31 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял советника заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лауру Лохман.

Как сообщает Report, в ходе беседы была затронута деятельность Южного газового коридора. Подчеркнута роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы и диверсификации обеспечения ее газом. Состоялся обмен мнениями об увеличении экспорта газа из нашей страны в Европу.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и США в различных сферах, высоко оценена постоянная поддержка, оказываемая правительством США Азербайджану в осуществлении глобальных энергетических проектов, в том числе реализации проекта Баку-Тбилиси-Джейхан. Говорилось о широкомасштабной работе, осуществляемой в Азербайджане в области электроэнергии и возобновляемой энергии.

В ходе беседы было подчеркнуто значение традиционно проводимой в Баку Международной выставки "Нефть и газ Каспия", отмечено, что это мероприятие вносит вклад в расширение международного сотрудничества в области энергетики.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev receives US Deputy Assistant Secretary for Energy Diplomacy
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev ABŞ dövlət katibinin enerji diplomatiyası üzrə müavininin müşavirini qəbul edib

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