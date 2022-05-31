Президент принял советника заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии

31 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял советника заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лауру Лохман.
Как сообщает Report, в ходе беседы была затронута деятельность Южного газового коридора. Подчеркнута роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы и диверсификации обеспечения ее газом. Состоялся обмен мнениями об увеличении экспорта газа из нашей страны в Европу.
На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и США в различных сферах, высоко оценена постоянная поддержка, оказываемая правительством США Азербайджану в осуществлении глобальных энергетических проектов, в том числе реализации проекта Баку-Тбилиси-Джейхан. Говорилось о широкомасштабной работе, осуществляемой в Азербайджане в области электроэнергии и возобновляемой энергии.
В ходе беседы было подчеркнуто значение традиционно проводимой в Баку Международной выставки "Нефть и газ Каспия", отмечено, что это мероприятие вносит вклад в расширение международного сотрудничества в области энергетики.