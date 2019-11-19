Президент принял Васифа Талыбова

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова.

Как сообщает Report, Президент Ильхам АЛИЕВ сказал:

- Развитие Нахчыванской Автономной Республики постоянно находится в центре внимания. Проводимая в республике работа по благоустройству и созиданию меня очень радует. В последние годы в Нахчыване произошло значительное развитие, были предприняты существенные шаги и в социальной, и в экономической сфере, и в области укрепления промышленного потенциала. Это очень радует. Особенно если учесть, что Нахчыван уже много лет живет в условиях блокады, с трех сторон окружен врагами. Несмотря на это, республика живет, укрепляется и продолжает большой путь развития.

С учетом сложного географического положения в Нахчыване в первую очередь в центре внимания находятся меры безопасности. В последние годы в этом направлении была проделана большая работа, достигнуто большое развитие в области армейского строительства. Сегодня нахчыванская армия оснащена самым современным оружием, организовано приобретение техники, и этот процесс продолжается. Какова в настоящее время ситуация на границе с врагом и какую дополнительную работу необходимо проделать для укрепления военного потенциала?

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф ТАЛЫБОВ сказал:

- Большое спасибо, господин Президент. Все это - результат Вашего успешного руководства страной, успешного продолжения Вами пути нашего общенационального лидера. От имени жителей автономной республики выражаем Вам признательность за все это. В эти дни на границах происходят локальные конфликты, но, несмотря на это, соединения и части Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, дислоцированные в автономной республике, под Вашим руководством и благодаря Вашей заботе прошли успешный путь, Отдельная общевойсковая армия прошла путь от корпуса до Отдельной общевойсковой армии. Она была создана благодаря Вашей заботе. Сегодня армия автономной республики надлежащим образом оснащается приобретенными оружием и боеприпасами. В настоящее время в соединениях и частях, дислоцированных в автономной республике, в соответствии с принятыми планами проводятся учения и теоретическая работа. Также в настоящее время идет работа в области улучшения солдатских бытовых комплексов автономной республики, осуществляется работа в сфере противовоздушной обороны. Словом, благодаря Вашей заботе дислоцированные в автономной республике воинские части полностью готовы выполнить любую задачу по ее обороне.

Президент Ильхам Алиев: Проделана ли работа по организации оснащения горных постов?

Васиф Талыбов: Можно сказать, ко всем проложены дороги. Оснащение некоторых наших постов осуществляется в августе-сентябре. Со всеми у нас есть связь, полностью осуществлено обеспечение до июня следующего года. Никаких проблем с несением службы нет.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Другая важная сфера – энергетика. В этом направлении также проделана большая работа. В настоящее время генерационная мощность в Нахчыване составляет около 220 мегаватт, и отрадно, что большая часть ее относится к возобновляемым видам энергии. Широкий размах получило строительство гидро- и солнечных электростанций. В настоящее время осуществляется важный проект, над которым мы работали много лет и который реализуется в результате соглашения, подписанного с Исламской Республикой Иран, - строится Ордубадская гидроэлектростанция мощностью 36 мегаватт. Хочу спросить, какая работа проделана в этом направлении и какие дополнительные шаги необходимо предпринять в связи со строительством станции?

Васиф Талыбов: Благодаря Вашей заботе и участию 20 декабря 2005 года в автономную республику стал поступать газ из Исламской Республики Иран, сегодня газом обеспечено около 90 тысяч абонентов. Большая работа проделана и в области электроэнергии. Если в 2003 году в автономной республике функционировала одна электростанция, то в настоящее время их 9. Как Вы отметили, 6 из них относятся к системам возобновляемой энергии. Если в 2003 году автономная республика импортировала около 1 миллиарда киловатт-часов энергии, то в 2018 году она экспортировала около 35 миллионов киловатт-часов. Поэтому и в этой сфере благодаря Вашей заботе работа продолжается, проблем нет. Что касается Ордубадской гидроэлектростанции, то на участке реки Араз на нашей территории построена плотина и установлены шлюзы, работа на канале продолжается. Ведутся переговоры с Исламской Республикой Иран о начале работ по строительству плотины и на той стороне. Вы выделили средства, никаких проблем нет, работы продолжаются.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Это действительно историческое достижение, потому что Нахчыванская Автономная Республика в географическом отношении отделена от основной части Азербайджана, в таком случае энергоснабжение представляет особое значение. Это по сути вопрос безопасности, и Нахчыван, не имеющий никаких внутренних энергоресурсов, сегодня экспортирует электроэнергию. Несколько лет назад такое нельзя было даже представить, а сегодня это реальность. Рад, что доля возобновляемой энергии в общем энергетическом балансе постепенно возрастает, а после сдачи в эксплуатацию Ордубадской гидроэлектростанции Нахчыванская Автономная Республика в принципе на 100 процентов будет обеспечивать свои потребности в энергии за счет возобновляемой энергии.

Кроме того, крупные средства были выделены на строительство дорог, дороги строятся качественно. Я сам лично был свидетелем этого. Уже несколько лет, как сдана в эксплуатацию автодорога Нахчыван-Шарур-Садарак. Полностью реализован проект дороги Нахчыван-Шахбуз. Построена и дорога Нахчыван-Джульфа, в настоящее время продолжается строительство дороги Джульфа-Ордубад. Какая работа проделана в данном направлении и когда намечается сдача в эксплуатацию этой дороги?

Васиф Талыбов: Большое спасибо. Благодаря выделенным Вами средствам работы там начались, протяженность дороги составляет 50 километров. Согласно поручению, данному Вами во время утверждения проекта, 11 километров являются 4-полосными, а остальные 40 километров – 2-полосными. В настоящее время там завершились земляные работы, а также укладка первого слоя асфальта. До конца нынешнего года там завершится укладка второго асфальтового слоя. С Вашего позволения, мы уложим третий слой не зимой, а в мае-июне.

Президент Ильхам Алиев: В следующем году?

Васиф Талыбов: Да, чтобы дорога увеличилась, осела, а в мае-июне она будет полностью завершена.

Президент Ильхам Алиев: Таким образом, все междугородние дороги уже будут отвечать самым высоким стандартам.

Васиф Талыбов: Да, дороги первой категории прокладываются, можно сказать, на уровне, полностью отвечающем стандартам.

Президент Ильхам Алиев: Строятся и сельские дороги, на это направление также выделены средства, они должны быть предусмотрены и в инвестиционной программе следующего года.

Васиф Талыбов: Спасибо. В целом, в 2003-2019 годах за счет инвестиционных и бюджетных средств были проложены дороги общей протяженностью около 2 тысяч километров, включая и сельские дороги.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. В этом году выделено 5 миллионов манатов на создание Шарурского промышленного квартала. Какая работа проводится в данном направлении? Также планируется строительство новой ковровой фабрики в Нахчыване. Какая работа проделана в этой области? Доложите.

Васиф Талыбов: Большое спасибо. За счет выделенных Вами средств в Шарурском промышленном квартале уже начались проектно-планировочные работы, мы представили предложения, связанные с привлечением за короткий срок инвесторов. Ждем предложений о том, какие промышленные предприятия там построить. Можно сказать, до конца нынешнего года там начнутся работы по строительству первого предприятия. В первую очередь предусмотрено строительство предприятия по производству растительных масел, так как в нашей автономной республике это на сто процентов осуществляется за счет импорта.

Завершились работы по возведению ковровой фабрики. В настоящее время продолжаются работы по строительству цеха заготовки шерсти. Там уже приняты работники, то есть, начались испытательные работы, ткутся ковры. В течение одного-двух месяцев работы полностью завершатся.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Вот уже несколько лет Нахчыван полностью обеспечивает себя зерном, урожайность тоже хорошая. Для развития сельского хозяйства в настоящее время выделены средства с целью приобретения пивотных оросительных установок. В то же время в инвестиционной программе на этот год предусмотрено строительство Центра искусственного осеменения. Общая стоимость составляет около 7 миллионов манатов, большая часть должна была быть сдана в нынешнем году, были предоставлены средства. Какая работа проделана в данной сфере?

Васиф Талыбов: Господин Президент, могу сказать, что благодаря Вашему вниманию и к данной сфере в автономной республике за эти годы на площади около 4 тысяч гектаров были сооружены подземные оросительные сети, пробурено более 160 артезианских скважин, восстановлены кяризы. За счет этого если в 2003 году площадь пригодных для посевов земель в автономной республике составляла 39 тысяч гектаров, то после сдачи водохранилища Гейдар Алиев и сооружения подземных оросительных сетей сегодня уже используются 62 тысячи гектаров пригодных для посевов земель, и автономная республика может полностью обеспечивать себя продовольствием. Можем сказать, что под Вашим руководством в автономной республике полностью решены вопросы продовольствия, энергии и обороны.

Президент Ильхам Алиев: Прекрасно. В то же время уверен, что уже может формироваться и экспортный потенциал. Как вам известно, турецкая сторона, предприняв важный шаг, дала указание об импорте товаров нахчыванского производства. Считаю, что с ростом производственного потенциала Нахчывана будут расширяться и его экспортные возможности.

Хочу коснуться еще одного вопроса. В прошлом году доходы бюджета Нахчывана составляли около 400 миллионов манатов. В настоящее время обсуждаются вопросы бюджета на очередной год. Конечно, мы будем делать все необходимое для успешного и безопасного развития Нахчывана. Однако хочу обратить ваше внимание на следующий вопрос. Только 22 процента бюджета Нахчывана формируются за счет местных доходов, то есть, только 83 миллиона из 383 миллионов манатов формируется за счет местных доходов, остальные 300 миллионов манатов дотируются из Баку. Считаю, что в предстоящие годы необходимо провести работу, направленную на увеличение местных доходов, чтобы их процентное соотношение возросло. Уверен, что в этом случае появится еще больше возможностей для реализации социальных и промышленных проектов.

Сегодня в Нахчыване, как и во всей стране, полностью должна быть обеспечена прозрачность в финансовой и экономической сферах. Должен сказать, что в результате проведенных реформ только за 10 месяцев нынешнего года бюджетные доходы превысили план на 850 миллионов манатов. Половина их сформировалась за счет таможенных, а другая половина – за счет налоговых органов. Эти средства связаны исключительно с реформами, проведенными в управлении, прозрачностью, они позволяют нам повысить зарплаты, пенсии, увеличить средства на инвестиционные проекты. Поэтому при рассмотрении бюджета на следующий год необходимо предпринять дополнительные шаги для увеличения абсолютных цифр местных доходов, а также повышения процента местных доходов в общем бюджете.

Васиф Талыбов: Касательно бюджета на следующий год можем сказать, что в связи с повышением зарплат увеличился и объем бюджета. Доходная часть была увеличена примерно на 12 миллионов манатов, то есть, в бюджете на 2020 год местные доходы составляют около 100 миллионов манатов. Для выплаты пенсий и стипендий в местном бюджете предусмотрено накопление около 100 миллионов манатов.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Рад, что в Нахчыване дела по всем направлениям идут хорошо. Уверен, что эта динамика будет обеспечена и в следующем году. Убежден, что для улучшения социального благосостояния населения автономной республики, решения стоящих перед республикой задач будут мобилизованы все силы, и 2020 год для Нахчывана также будет успешным.