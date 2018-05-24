Президент принял участие в открытии жилого комплекса "Гобу Парк" для вынужденных переселенцев в Гарадаге

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса "Гобу Парк", заложенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе города Баку.

Как сообщает Report, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал главу государства о проделанной в комплексе работе.

Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с созданными на территории комплекса условиями.

Было сообщено, что здесь построено 11 двухблочных девятиэтажных жилых зданий на 1026 семей – 108 одно-, 396 двух-, 360 трех-, 162 четырехкомнатные квартиры.

Глава государства и его супруга осмотрели квартиры.

Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в яслях-детском саду номер 344, построенном на территории комплекса.

Было отмечено, что двухэтажный детский сад на 200 мест оснащен всем необходимым оборудованием.

Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева также ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе номер 32 для переселенцев.

После ознакомления со школой глава государства встретился с вынужденными переселенцами.

В заключение было сделано фото на память.