Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания Клиники Карабахского университета и учебного корпуса факультета медицинских наук

    Внутренняя политика
    • 14 сентября, 2025
    • 17:06
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания Клиники Карабахского университета и учебного корпуса факультета медицинских наук

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 сентября принял участие в открытии в городе Ханкенди здания Клиники Карабахского университета, учебного корпуса факультета медицинских наук и наук о здоровье.

    Как сообщает Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов и заведующий Клиникой Карабахского университета, декан факультета медицинских наук и наук о здоровье Самир Бабаев проинформировали главу государства о созданных условиях.

    Было отмечено, что с нового учебного года в Карабахском университете начнет функционировать факультет медицинских наук и наук о здоровье. Учебный корпус факультета оснащен оборудованием, отвечающим современным требованиям. В здании имеются 10 учебных комнат и 9 аудиторий, 3 лаборатории, рабочие и экзаменационные кабинеты, зоны отдыха, библиотека, залы для брифингов. Здесь также будут действовать лаборатории микробиологии, гистологии, культивирования клеток, административные помещения. На факультете будет проводиться обучение по разработанным совместно местными и зарубежными специалистами шестилетней программе медицинского и четырехлетней программе сестринского дела, основанных на международном опыте. Современная модель образования, которая будет применяться в Клинике Карабахского университета, позволит студентам трансформировать теоретические знания в практические навыки. Студентам также будут предоставлены широкие возможности для проведения исследований и развития лидерских качеств. Одной из отличительных особенностей факультета является включение в учебный план программы по искусству в качестве факультативного предмета. Искусство имеет большое значение для развития у студентов навыков самовыражения, взаимодействия внутри группы и коммуникативных способностей.

    Глава государства ознакомился с условиями, созданными в здании Клиники Карабахского университета. Клиника была создана в соответствии с Указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в феврале этого года. В ней будут функционировать 23 врачебных кабинета, лаборатории, рентгенологический кабинет, кабинеты неотложной помощи, магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии (КТ) и ангиографии. За короткое время в высшем учебном заведении создана современная образовательная инфраструктура в области медицины. Клиника обеспечит подготовку студентов, обучающихся в Карабахском университете по медицинским специальностям, как профессиональных кадров, сыграет важную роль в проведении научных исследований в сфере медицины, а также в охране здоровья населения региона. Здесь будет осуществляться одновременно учебная, исследовательская деятельность и деятельность по оказанию медицинских услуг.

    Создание Клиники в Карабахском университете, а также открытие факультета медицинских наук и наук о здоровье – один из важных шагов, направленных на подготовку профессиональных медицинских кадров в соответствии с вызовами новой эпохи. В то же время проводимые в клинике научные исследования будут способствовать повышению академической репутации и международного рейтинга Карабахского университета, а также развитию медицинской науки в нашей стране, что также повысит интерес иностранных студентов к этому высшему учебному заведению.

    Ильхам Алиев Карабахский университет клиника Ханкенди
    Фото
    Prezident Qarabağ Universitetinin Klinikası binasının və tədris korpusunun açılışında iştirak edib
    Фото
    President Ilham Aliyev attends inauguration of Garabagh University Clinic and Faculty of Medicine and Health Sciences building

    Последние новости

    18:00

    Министр обороны Армении находится с рабочим визитом в Китае

    В регионе
    17:53

    Легенда бокса Рикки Хаттон умер в возрасте 46 лет

    Индивидуальные
    17:48

    В Баку усилился ветер и продолжается дождь

    Экология
    17:27

    Подозреваемый в убийстве Кирка не признал свою вину

    Другие страны
    17:24

    США и КНР проводят в Мадриде встречу по спорным торговым вопросам

    Другие страны
    17:14

    В Ханкенди предотвращена вооруженная провокация

    Происшествия
    17:06
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания Клиники Карабахского университета и учебного корпуса факультета медицинских наук

    Внутренняя политика
    17:02

    МИД Турции выразил протест Греции

    В регионе
    16:46

    В Дохе проходит встреча глав МИД арабских и исламских стран из-за удара Израиля

    Другие страны
    Лента новостей