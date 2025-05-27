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Президент принял участие в открытии села Бейлик Лачынского района

Президент принял участие в открытии села Бейлик Лачынского района Президент принял участие в открытии села Бейлик Лачынского района
Внутренняя политика
27 мая 2025 г. 12:28
Президент принял участие в открытии села Бейлик Лачынского района

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии села Бейлик Лачынского района.

Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов проинформировал главу государства о созданных здесь условиях.

В Лачынском районе, в том числе в селе Бейлик в соответствии с "I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" ведутся широкомасштабные строительные работы.

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Президент Ильхам Алиев также ознакомился с условиями, созданными в клубе-общинном центре в селе Бейлик Лачынского района.

Здесь будут действовать танцевальный и другие кружки. В зале имеются все условия для проведения различных мероприятий, приуроченных к знаменательным дням, а также молодежных собраний и встреч. В освещении домов, социальных объектов, улиц в селе Бейлик используется зеленая энергия. С этой целью на крыше здания клуба-общинного центра, как и других объектов, установлены солнечные панели.

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Затем президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новых частных домах в поселке Бейлик.

Отметим, что в отстроенное заново село планируется переселить в целом 90 семей – 360 человек. В селе, территория которого занимает 29,6 гектара, построен 91 частный дом. 13 домов являются двух-, 50 – трех-, 15 – четырех, а 13 – пятикомнатными.

В селе Бейлик созданы все условия для обеспечения занятости населения, построены различные предприятия экономического, социального и бытового назначения, проложены внутрисельские дороги, линии электропередачи, связи, водопровод, обеспечено газоснабжение.

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Версия на английском языке ФотоPresident attends opening of Beylik village in Lachin district
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Laçın rayonunun Bəylik kəndinin açılışında iştirak edib

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