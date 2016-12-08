Президент принял участие в открытии реконструированных автомобильных дорог в Сабунчинском и Сураханском районах - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной автомобильной дороги Рамана-Маштага в Сабунчинском районе Баку и в открытии после реконструкции 5-километровой части автомобильной дороги Зых-Амирджан-Ени Сураханы в Сураханском районе.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

Председатель Открытого акционерного общества "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе. Эта дорога была капитально отремонтирована в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева "О мерах по строительству автомобильной дороги Рамана-Маштага". Асфальто-бетонное покрытие дороги долгое время находилось в непригодном состоянии. В результате проделанной работы технические показатели дороги протяженностью 11 километров были доведены до уровня современных требований. Соединяя автомобильные дороги проспект Гейдара Алиева–Мярдякан и Забрат-Маштага, реконструированная дорога создает на этой территории новую дорожную инфраструктуру.

Раньше ширина проезжей части дороги составляла 6-7 метров. В рамках строительных работ дорога была расширена до 10 метров. По оба направления вдоль двухполосной дороги построены пешеходные тротуары. А 1,7–километровая часть дороги спроектирована и отстроена заново. В рамках реконструкции вдоль дороги в необходимых местах проложено новое дорожное полотно. Общая площадь территории, покрытой новым асфальтом, составляет около 90 тысяч квадратных метров. В ходе реконструкции автомобильной дороги были построены 2,5 тысячи квадратных метров опорных стен и новые пешеходные тротуары, установлены световые опоры. Кроме этого, вдоль дороги проделана работа по переносу коммуникаций, а также замене старых линий на новые. Для регулирования движения транспортных средств в необходимых местах установлены дорожные знаки и информационные табло. В целом, строительство автомобильной дороги, соединяющей три населенных пункта, значительно упростит передвижение более 85 тысяч жителей и обеспечит удобный выход автотранспортных средств на проспект Гейдара Алиева, а также автомобильную дорогу Забрат-Маштага.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги, побеседовал со строителями.