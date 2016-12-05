 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент принял участие в открытии Регионального дата-центра и Международного коммутационного центра МСВТ

    Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в центрах условиями

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялось открытие Регионального дата-центра и Международного коммутационного центра Министерства связи и информационных технологий.

    Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

    Министр связи и высоких технологий Рамин Гулузаде проинформировал главу государства о том, что оператором Регионального дата-центра и Международного IP-коммутационного центра является реструктурированное в июне 2015 года и переименованное Общество с ограниченной ответственностью «AzInTelecom».

    Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в центрах условиями.

    В заключение была сделана фотография на память.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi