Президент принял участие в открытии Регионального дата-центра и Международного коммутационного центра МСВТ

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялось открытие Регионального дата-центра и Международного коммутационного центра Министерства связи и информационных технологий.
Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.
Министр связи и высоких технологий Рамин Гулузаде проинформировал главу государства о том, что оператором Регионального дата-центра и Международного IP-коммутационного центра является реструктурированное в июне 2015 года и переименованное Общество с ограниченной ответственностью «AzInTelecom».
Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в центрах условиями.
В заключение была сделана фотография на память.
News DepartmentАвтор новости
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