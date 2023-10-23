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Президент принял участие в открытии предприятия по производству упаковочной продукции

Президент принял участие в открытии предприятия по производству упаковочной продукции Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству упаковочной продукции Закрытого акционерного общества "Универсальная упаковочная промышленность".
Внутренняя политика
23 октября 2023 г. 17:26
Президент принял участие в открытии предприятия по производству упаковочной продукции

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству упаковочной продукции Закрытого акционерного общества "Универсальная упаковочная промышленность".

Как сообщает Report, было доведено до внимания, что на предприятии, построенном в промышленном парке на территории площадью один гектар, будут производиться гофрокартон, файлы и другие изделия, используемые в упаковке. На предприятии с применением итальянских и китайских технологий будет производиться 20 видов продукции. На начальном этапе на предприятии общей инвестиционной стоимостью 4,8 млн манатов постоянной работой будут обеспечены 50 человек. На последующем этапе предусмотрено довести число работников до 65 человек.

Глава государства ввел предприятие в строй.

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Версия на азербайджанском языке Prezident “Universal Qablaşdırma Sənaye” QSC-nin Qablaşdırma məhsulları istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib

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