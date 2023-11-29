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Президент принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности

Президент принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности.
Внутренняя политика
29 ноября 2023 г. 14:18
Президент принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности.

Как сообщает Report, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Глава государства был проинформирован о том, что строительство административных зданий было начато в марте 2021 года и завершилось в августе нынешнего года. Строительные работы проведены в соответствии с современными стандартами, здания обеспечены всем необходимым оборудованием и инвентарем, здесь созданы все условия для эффективной служебной деятельности сотрудников.

Сначала на установленном в фойе мониторе был показан видеоролик, повествующий о капитальной строительной работе, проведенной в центральном аппарате и территориальных органах Службы государственной безопасности за последние годы.

Было отмечено, что во входной части здания установлен барельеф общенационального лидера, почетного руководителя органов безопасности Азербайджана Гейдара Алиева, которому принадлежат исключительные заслуги в их развитии, созданы уголок, где представлены архивные документы, и фотостенд, посвященный деятельности гениальной личности в органах безопасности, которым он посвятил 25 лет своей содержательной жизни.

Затем глава государства посмотрел представленные в музее экспонаты, отражающие уровень и историю партнерских отношений с зарубежными органами спецслужб.

Было сообщено, что в здании предусмотрено разместить некоторые структурные подразделения центрального аппарата Службы государственной безопасности. В здании расположены рабочие кабинеты и помещения для заседаний, двухэтажная столовая для руководящего и личного состава.

Глава государства обстоятельно ознакомился со служебными кабинетами и условиями, созданными здесь для сотрудников.

Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев также осмотрел специальные средства, вооружение, оборудование, дроны и спецавтомобили, используемые отрядом специального назначения Службы государственной безопасности.

Кроме того, Президенту Азербайджана были представлены расположенные в другом административном здании центры криминалистики, управлениями операциями и сетью, объединяющие самые последние технологические новшества, доложено о возможностях этих центров по расследованию уголовных дел и реализации соответствующих оперативных мероприятий.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился с центром физической подготовки личного состава, оснащенным современным спортивным оборудованием.

В заключение Президент Ильхам Алиев пожелал личному составу успехов в служебной деятельности, выразил уверенность, что сотрудники и впредь будут достойно выполнять свои обязанности.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev attends opening of new administrative buildings of State Security Service
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev DTX-nin yeni inzibati binalarının açılışında iştirak edib

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