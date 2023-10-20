Президент принял участие в открытии новой платной автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с РФ

20 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии новой платной автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, сообщает Report.
Президент принял участие в открытии новой платной автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с РФПрезидент принял участие в открытии новой платной автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с РФ 20 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии новой платной автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, сообщает Report.
Внутренняя политика
20 октября 2023 г. 15:40
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Версия на азербайджанском языке Prezident Qubada ödənişli yeni avtomobil yolunun açılışında iştirak edib