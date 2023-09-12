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Президент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане

Президент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 сентября принял участие в открытии нового здания Хырдаланской городской полной средней школы номер 11 на две тысячи ученических мест.
Внутренняя политика
12 сентября 2023 г. 10:23
Президент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 сентября принял участие в открытии нового здания Хырдаланской городской полной средней школы номер 11 на две тысячи ученических мест, передает Report.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev attends inauguration of new building of Khirdalan city secondary school No 11
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Xırdalan şəhər 11 nömrəli tam orta məktəbin yeni binasının açılışında iştirak edib

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