Президент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС

15 января президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку нового военного госпитального комплекса Государственной пограничной службы.

15 января президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку нового военного госпитального комплекса Государственной пограничной службы.

Как сообщает Report, начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев отдал рапорт президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Затем глава государства был проинформирован о госпитальном комплексе, расположенном в Баку по адресу улица Фатали хана Хойского, 99.

Было отмечено, что старое здание военного госпиталя построено в 70-х годах прошлого века. В новом здании созданы условия для медицинского обследования и лечения, основанных на новейших достижениях науки и техники и военном опыте. В военном госпитале, оснащенном медицинским оборудованием, произведенным в ведущих странах мира, больным будут оказываться квалифицированные многофункциональные услуги в области сердечно-сосудистой хирургии, инвазивной кардиологии, неврологии и по другим сферам медицинской деятельности.

Строительство восьмиэтажного военного госпиталя и вспомогательных зданий велось на основе современных строительных технологий и передового опыта. В здании на 240 коек общей площадью 24 760 квадратных метров имеются 903 комнаты, 17 отделений, 80 палат. В военное время количество коек можно довести до 700. Созданный здесь Центр срочной медицинской помощи позволит круглосуточно осуществлять прием больных, находящихся в критическом состоянии.

В течение года в военном госпитале могут проходить лечение 100-110 амбулаторных, от 17 до 20 тысяч стационарных больных.

Оборудование, установленное в отделении хирургии военного госпиталя, позволяет проводить любые сложные операции. В медицинском учреждении имеется специальный блок, состоящий из 11 операционных. В госпитале установлено самое современное в республике оборудование гипербарической оксигенации (барокамера) для обследования и лечения летного состава и водолазов.

В здании действуют комната для ожиданий, конференц-зал, спальни, столовые, отделения для интенсивной терапии и медицинского персонала. Учитывая численность военнослужащих-женщин в ГПС, в военном госпитале также создан родильный центр.

В лабораторном отделении военного госпиталя установлено оборудование ведущих компаний мира, позволяющее проводить исследования на основе самых современных методов. В соответствии с современными требованиями медицинское учреждение обеспечено системой вызовов и контроля. В военном госпитале созданы условия для организации клинической деятельности, обучения медперсонала и подготовки квалифицированных военных врачей.

На территории 3 гектара, где расположен военный госпиталь, проведена широкая работа по благоустройству, созданы озеленительные полосы.

В заключение было сделано фото на память.

10:41

15 января президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку нового военного госпитального комплекса Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.