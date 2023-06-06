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Президент принял участие в открытии нового административного здания министерства сельского хозяйства в Баку

Президент принял участие в открытии нового административного здания министерства сельского хозяйства в Баку В Баку сдано в эксплуатацию новое административное здание министерства сельского хозяйства Азербайджана.
Внутренняя политика
6 июня 2023 г. 14:06
Президент принял участие в открытии нового административного здания министерства сельского хозяйства в Баку

В Баку сдано в эксплуатацию новое административное здание министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Как сообщает Report, в открытии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

К построенным в последние годы в столице зданиям в стиле модерн добавилось еще одно. Новое здание, возведенное в Хатаинском районе на пересечении улиц Наджафгулу Рафиева и Сулеймана Везирова, также привлекает внимание современной архитектурой.

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов проинформировал главу государства о здании.

Было отмечено, что строительство здания началось в 2017 году и завершилось в июне нынешнего года. Здание предназначено для работы около 500 сотрудников, наряду с аппаратом министерства, в нем будут размещаться Аграрное агентство кредитования и развития, Центр аграрных исследований, Центр аграрных инноваций и Организация "Волонтеры аграрного развития".

В фойе высотой 12 метров представлена композиция "Вечность". Ее автор – художник-скульптор Рашад Мехтиев.

Символический мотив композиции, состоящей из трех частей, отражает 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева.

В композиции нашли отражение вечные ценности, отвечающие философии жизни азербайджанского народа, идеи, демонстрирующие дух человека-победителя, труд и изобилие, устойчивость. В композиции, в центре которой находится бюст Гейдара Алиева, ветви дерева тянутся к небу и бесконечности. Созданная в куфическом стиле сеть отображает небо, на котором мерцают 100 звезд, символизирующих 100-летие со дня рождения общенационального лидера.

Колонны, взметнувшиеся в небо вместе с деревом, олицетворяют устойчивость продовольственной безопасности. Ветви дерева тянутся к правой части композиции – картине, отражающей плодородные земли, на которых установились победа и мир. На картине, написанной масляными красками, изображены голуби, взлетающие в небо с величественной горы и широкого пшеничного поля, предвещая Победу, одержанную в 44-дневной Отечественной войне.

В левой части композиции "Вечность" отражено изваяние человеческих рук с дарами, выращенными на наших землях. Руки, олицетворяющие изобилие и труд, черпают силы в ветвях деревьев.

Было подчеркнуто, что здесь также создан специальный уголок "Гейдар Алиев – 100", посвященный общенациональному лидеру. В нынешнем году наш народ отмечает 100-летний юбилей основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева. В уголке широко представлена работа, проделанная великим лидером для развития аграрного сектора в Азербайджане.

В ходе ознакомления с новым зданием министерства было отмечено, что на рабочих этажах, где имеются 215 кабинетов, созданы все условия для сотрудников. В здании имеются специальное помещение для Центра электронного управления, конференц-зал и зал заседаний, оснащенные современными мультимедийными средствами, а также комнаты для заседаний различного назначения, столовая. На территории построена автостоянка на 170 мест.

Отметим, что усиление государственной поддержки сельского хозяйства в нашей стране, применение механизма аграрного страхования оказывают позитивное влияние на динамичное развитие аграрного сектора. А результате объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане увеличился в 2022 году на 3,4 процента. Динамика роста сохранялась и в первые четыре месяца 2023 года. В этот период в стране отмечен 3,5 процентный рост объема производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Предоставление субсидий посредством Электронной сельскохозяйственной информационной системы способствует ежегодному повышению уровня цифровизации в аграрном секторе. Обеспечение доступности инноваций и современных технологий, технологических новшеств в аграрном секторе, сельскохозяйственной техники, либерализация рынка удобрений способствовали формированию здоровой конкурентной среды. Увеличение производства продукции повысило экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции. Так, в прошлом году на внешние рынки из нашей страны была экспортирована сельскохозяйственная продукция стоимостью 886,1 млн долларов США. Объем экспорта увеличился по сравнению с предыдущим годом на 1 процент.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev participates in inauguration of new administrative building of Ministry of Agriculture in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bakıda yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib

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