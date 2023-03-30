О нас

Президент принял участие в открытии нового административного здания Госслужбы по вопросам имущества

Президент принял участие в открытии нового административного здания Госслужбы по вопросам имущества В Баку сдано в эксплуатацию новое административное здание Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики.
Внутренняя политика
30 марта 2023 г. 14:02
Президент принял участие в открытии нового административного здания Госслужбы по вопросам имущества

В Баку сдано в эксплуатацию новое административное здание Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики.

Как сообщает Report, в открытии нового здания принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отметим, что к числу многоэтажных зданий в стиле модерн, построенных в столице в последние годы, прибавилось еще одно. Новое здание, возведенное на проспекте имени великого лидера Гейдара Алиева, также привлекает внимание современной архитектурой.

Министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства о здании.

Было сообщено, что здание спроектировано в стиле модерн и постмодерн и имеет сложную конструкцию. Высота 33-этажного здания составляет 125 метров. Каждый этаж здания, несущие конструкции которого устойчивы к 9-балльному землетрясению, повернут относительно другого этажа на 2,65 градуса, в результате чего фасадная плоскость создает эффект 90-градусного скручивания.

Еще одной примечательной особенностью здания является то, что цокольный этаж, если смотреть сверху, построен в форме карты Азербайджана и с восточной стороны окружен декоративным бассейном "Каспийское море". В здании, состоящем из 254 кабинетов, созданы все условия для работы 537 сотрудников. Для проведения различных мероприятий в нем имеются конференц-залы и залы заседаний со всеми условиями, оборудованные современными мультимедийными средствами, а также помещения для заседаний различного назначения, столовые. Создан Центр управления для обеспечения микроклимата внутри здания, рационального энергопотребления, управления системами освещения, пожаротушения и безопасности, регулирования инженерно-технических систем при возникновении чрезвычайных ситуаций. Как видно, наряду с интеграцией современных вызовов в сфере строительства в инфраструктуру столицы, в новом здании созданы все условия для более эффективной работы персонала.

Отметим, что в рамках целенаправленных реформ, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева, в вопросах имущества достигнут ряд подвижек. Так, значительная работа проделана в области управления государственным имуществом, его приватизации, регистрации и кадастра недвижимого имущества, управления земельными ресурсами и других направлениях. Особое внимание уделяется повышению прозрачности государственных услуг, оказываемых гражданам и предпринимателям, расширению электронных услуг, повышению удовлетворенности граждан. В результате этого в 2022 году в службу поступило около 1 миллиона электронных обращений от граждан, предпринимателей, муниципалитетов, государственных учреждений.

Особо подчеркнем, что продолжаются мероприятия, отраженные в "I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", в том числе работы по землеустройству, электронному кадастровому учету земельных участков, исследованию почвы, управлению земельными ресурсами, определению ущерба, причиненного в результате оккупации. К примеру, в прошлом году на освобожденных территориях были проведены работы по землеустройству на площади 390 тысяч гектаров, полевые исследования почв - на 283 тысячах гектаров, геоботанические исследования - на 309 тысячах гектаров. Кроме того, к настоящему времени на освобожденных территориях завершена работа по предварительной инвентаризации 14,1 тысячи объектов недвижимого имущества. Одним из успехов в этой сфере является создание Карабахской цифровой геоинформационной системы с целью обеспечения надежной защиты и эффективного использования собранных данных об объектах недвижимого имущества и инфраструктуры на освобожденных территориях. На сегодняшний день установлены и включены в эту систему около 145 тысяч из 164 тысяч зданий и сооружений, подлежащих оцифровке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev attends inauguration of new administrative building of State Service on Property Issues
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin yeni binasının açılışında iştirak edib

Экслюзивные новости

Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
26 марта 2023 г. 16:10
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi