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Президент принял участие в открытии исторической мечети в агдамском селе Гияслы 

Президент принял участие в открытии исторической мечети в агдамском селе Гияслы  Президент принял участие в открытии исторической мечети в агдамском селе Гияслы 
Внутренняя политика
18 июля 2025 г. 13:13
Президент принял участие в открытии исторической мечети в агдамском селе Гияслы 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии исторической мечети в селе Гияслы Агдамского района после реставрации.

Как сообщает Report, помощник президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства о проделанной работе.

Напомним, что президент Ильхам Алиев в рамках поездки в Агдам 28 мая 2021 года посетил мечеть Гияслы.

Мечеть Гияслы также была одним из историко-религиозных памятников Карабаха, подвергшихся армянскому вандализму. Во время оккупации Агдамского района вооруженными силами Армении здание мечети подверглось серьезным повреждениям, кровля и купола были полностью разрушены, оно использовалось в качестве хлева для скота.

После освобождения Агдамского района от армянской оккупации в 2022 году началась реставрация мечети Гияслы. Реставрационные работы велись Фондом Гейдара Алиева. С целью сохранения первоначального облика мечети при разработке проекта реставрации были использованы архивные материалы и видеографические источники. Сохранившаяся в интерьере винтовая лестница указывала на существование двух минаретов с южной стороны мечети. Поэтому, исходя из традиции, минареты построены в южной части мечети. С помощью специальных установок восстановлены покосившиеся каменные колонны, заново отстроены каменные арки и купола. Утратившие первоначальный вид стены, с которых осыпалась штукатурка, отремонтированы, отреставрирован пришедший в непригодное состояние михраб. Фасадные камни промыты специальными химическими веществами, швы между старыми камнями – очищены. Вокруг мечети построены вспомогательные постройки. Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики мечеть Гияслы в 2001 году включена в список недвижимых памятников истории и культуры местного значения.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev attends inauguration of restored historic mosque building in Aghdam’s Giyasly village

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