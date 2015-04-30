​Президент принял участие в открытии Бакинского конгресс-центра

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ 29 апреля состоялось открытие Бакинского конгресс-центра.

Как передает Report, в открытии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и дочь Арзу Алиева.

Министр финансов Самир Шарифов проинформировал главу государства о работе, проделанной в Центре.

Строительство этого Центра, возведенного рядом с Центром Гейдара Алиева, началось в феврале 2014 года. Общая площадь Центра составляет 6,2 га, а участок, отведенный под строительство, - 46,6 тыс. кв. м. На прилегающей территории проделана работа по благоустройству, проведено озеленение. Здание оснащено всей необходимой инфраструктурой.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия Бакинского конгресс-центра.

В фойе здания установлен монитор в 405 кв. м. Это – крупнейший в мире многопиксельный монитор, установленный в закрытом пространстве. В целом же, в здании установлено более 50 мониторов различного размера. В Центре создано 17 конференц-залов. Их общая вместимость составляет более 2500 человек. Условия, созданные в конференц-залах, позволяют изменить их вместимость в соответствии с числом участвующих в мероприятии гостей. К примеру, вместимость конференц-залов можно изменить по желанию организатора от 50 до 250 человек. Здание оснащено всеми необходимыми коммуникациями, в том числе системами вентиляции. Здесь имеются ресторан, административные и другие помещения. В Центре также созданы современные условия для вещания в прямом эфире. Гостей здесь будут обслуживать эскалаторы и 16 лифтов.

На самом современном уровне сооружен и аудиторный зал Бакинского конгресс-центра. Зал рассчитан на 3500 мест. Здесь установлено оборудование, основанное на новейших технологиях. Акустическая система зала произведена ведущими компаниями мира. Система освещения также основана на современных технологиях.

Господствующая в нашей стране политико-экономическая стабильность, устойчивое развитие всех сфер и созданные условия уже превратили Азербайджан в место проведения важных международных мероприятий. Сегодня в нашей стране организуются престижные мероприятия регионального, континентального и мирового значения в области политики, экономики, культуры, спорта. Создание такого Центра открывает широкие возможности для проведения нашей страной международных мероприятий на еще более высоком уровне.

Было отмечено, что первым международным мероприятием в этом Центре станет предстоящее со 2 по 5 мая 48-е ежегодное заседание Совета руководителей Азиатского банка развития. Это престижное мероприятие впервые в регионе Южного Кавказа будет проведено именно в Азербайджане. На заседании, как ожидается, будут присутствовать около 3 тысяч участников, в том числе министры финансов и другие официальные лица правительств стран-участниц, руководители центральных банков, представители частного сектора, международных финансовых институтов и гражданского общества, известные ученые и эксперты. Проведение в нашей стране столь важного мероприятия тесно связано не только с опытом Азербайджана в этой сфере, созданной в Баку инфраструктурой, отвечающей высоким стандартам, благоприятными возможностями нашей страны в области транзита и логистики, но и строительством таких образцов архитектуры, как Бакинский конгресс-центр.

Это величественное здание придает особую красоту городу. Построенный в оригинальном стиле центр демонстрирует масштабы проводимой в Баку созидательной работы.