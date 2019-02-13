Президент принял участие в открытии автодороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе-Бейлаган

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ 13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Бейлаганский район принял участие в открытии автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе-Бейлаган.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о показателях дороги.

В соответствии с государственными программами социально-экономического развития регионов в последние годы осуществляются целенаправленные меры по модернизации дорожной инфраструктуры. С каждым годом растет объем работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог. В настоящее время, наряду с капиталовложениями международных финансовых структур для реконструкции и усовершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры республики, успешно реализуются крупномасштабные проекты и за счет средств государственного бюджета.

Согласно распоряжениям и указаниям президента Ильхама Алиева, сейчас основное внимание уделяется ремонту и реконструкции межсельских и межпоселковых дорог, а также внутренних дорог населенных пунктов. Наряду с тем, что эти меры, в первую очередь, демонстрируют мощь азербайджанской экономики, они также свидетельствуют об устойчивости проектов, направленных на улучшение благосостояния граждан. Одним из таких проектов является строительство автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе-Бейлаган.

Было проинформировано, что эта дорога соединяет 7 населенных пунктов с населением 26 тысяч человек. На строительство автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе-Бейлаган из инвестиционных расходов государственного бюджета было выделено 14,6 миллиона манатов. Ширина проезжей части дороги протяженностью 20,5 километра составляет 6-14 метров. Двух- и четырехполосная дорога построена на высоком уровне. Вдоль дороги установлены 3 автобусные стоянки, водоотводные трубы, 78 дорожных знаков и указательных щитов. На дорогу протяженностью 73 тысячи метров нанесена дорожная разметка, основательно отремонтированы 4 моста.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проекте реконструкции автомобильной дороги Кябирли-Эйвазалылар-Биринджи Ашиглы-Алиназарли. Общая протяженность дороги четвертой технической категории составляет 39,4 километра. Ширина проезжей части двухполосной дороги составляет шесть метров.

Ремонт дороги, соединяющей восемь населенных пунктов с населением 22 тысячи человек, позволит улучшить перевозку грузов и пассажиров.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе-Бейлаган.

Последовательное и качественное продолжение работ по обновлению и модернизации дорожной инфраструктуры нашей страны – один из показателей экономического развития Азербайджана. Эта работа является одновременно одним из главных факторов устойчивого прогресса. В последние годы на основании поручений и распоряжений президента Ильхама Алиева особое внимание уделяется работе по обновлению дорог на современном уровне. Одним из важных моментов является то, что эти проекты реализуются в короткий срок и на высоком уровне.