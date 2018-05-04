Президент принял участие в открытии автомобильной дороги в Хачмазе

4 мая, 2018 11:22

© president.az Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Хачмазский район открыл автомобильную дорогу Чархы-Галаган-Гаджилар-Ханлыгоба-Сайад-Мамедханлы после реконструкции и восстановления. Как сообщает Report, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях новой дороги. Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.